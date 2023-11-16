〈以巴衝突〉聯合國安理會要求加薩人道主義停戰 以軍發現哈瑪斯在西法醫院藏武器

聯合國安理會周三（15 日）通過決議，要求在加薩走廊實行人道主義停戰，呼籲巴勒斯坦極端組織哈瑪斯立即無條件釋放人質，以軍則聲稱發現哈瑪斯在西法醫院（Al-Shifa Hospital）藏武器。

據《彭博》報導，聯合國安理會周三就馬爾他提出的以巴局勢決議投票，並以 12 票同意、3 票棄權通過決議，要求在加薩地帶實施人道主義停火，這是安理會自以巴戰爭爆發以來首次通過決議。

這項決議呼籲在整個加薩走廊緊急人道主義停戰，讓聯合國機構與非營利組織能向平民提供基本物資和服務，展開緊急救援和恢復工作，包括在受損和被毀建築物中搜尋失蹤兒童，為傷病兒童安排醫療後送。

中方在表決中投了贊成票。中國常駐聯合國代表張軍在表決後表示，中國始終支持一切旨在推動停火止戰、恢復和平的努力，歡迎任何有利於保護平民、緩解人道危機的倡議。

張軍指出，安理會決議的效力在於執行，關鍵是當事方不折不扣落實決議要求。安理會應認真考慮建立必要機制，採取後續行動，監督並報告執行情況。

此外，以色列國防軍在周三公布一則影片，顯示以軍在加薩市西法醫院發現哈瑪斯藏匿的武器。以軍說，在核磁共振大樓發現了哈瑪斯的指揮中心與武器。

以色列國防軍發言人 Jonathan Conricus 說，調查結果證實，哈瑪斯在軍事行動中使用西法醫院，違反了國際法。

以軍並表示，佔領了加薩北部 Falestin 一處哈瑪斯前哨基地，哈瑪斯在這裡訓練武裝分子與發動攻擊。

巴勒斯坦外交部當天對此表示，以色列是「誤導性捏造」。巴勒斯坦外交部說：「沒人知道以軍在醫院內做了什麼，也沒人知道他們帶什麼武器進入醫院。」

