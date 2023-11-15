〈以巴衝突〉以色列外長痛批 他不配領導聯合國

以色列外交部長 Eli Cohen 周二（14 日）表示，聯合國秘書長 Antonio Guterres「不配領導聯合國這個國際機構」，聲稱其在譴責巴勒斯坦激進組織哈瑪斯這方面做得不夠，且與伊朗走得太近。

據《路透》報導， Cohen 周二在日內瓦會見了世界衛生組織（WHO）和紅十字國際委員會官員，以及以色列被扣人質家屬。他在此時說：「Guterres 不配擔任聯合國秘書長。」

「我認為 Guterres 應該和所有『自由國家』一樣，明確而大聲地說，把加薩從哈瑪斯手中解放出來。每個人都說哈瑪斯比『伊斯蘭國』（ISIS）更糟糕。他為什麼不說呢？」Cohen 說道。

Cohen 這番話顯示以方對聯合國的批評聲浪繼續加強。

與此同時，為悼念近期在加薩地帶遇難的超過 100 名聯合國工作人員，位於紐約的聯合國總部、聯合國日內瓦總部以及聯合國駐其他國家機構，在周一舉行了悼念儀式。

對於 Cohen 的發言，聯合國紐約總部發言人未立即回應。

事實上，以色列早就對 Guterres 不滿了。

Guterres 上月在聯合國安理會上呼籲加薩立即停戰，並表示哈瑪斯襲擊以色列「事出必有因」，這番言論引發以色列駐聯合國大使 Gilad Erdan 反彈，呼籲 Guterres 立即辭職。