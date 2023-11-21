德法院裁定政府不得挪用疫情專款 台積電德國廠等補貼案恐有風險

兩名政府部門消息人士透露，德國法院上周裁定，聯邦政府挪用疫情疫情舉債的 600 億歐元作為產業補貼的作法違憲，這項裁決將使晶圓廠、脫碳鋼鐵生產以及擴大電池供應鏈等工業項目陷入危機。

根據德國憲法法庭裁決，德國聯邦政府將原本用於應對疫情危機的 600 億歐元預算餘額，重新分配至用於氣候保護、產業支持的「氣候與轉型基金」(Climate and Transformation Fund, KTF)，這樣的行徑屬於違憲。

消息人士警告，上述裁決將使德國工業領域的許多關鍵項目面臨風險。

據了解，涵蓋在這筆重分配預算的項目，包含了對氫能產業支持，來自全球 35 個地區的約 45 家企業參與了由 KTF 支持的補貼計畫；鋼鐵業的部分，企業計劃投資 60 億歐元於脫碳鋼鐵生產，直接或間接僱用約 2 萬名員工。

微電子領域共有 31 個投資項目涵蓋在 KTF 中，預估涉及 40 億歐元的政府資金。消息人士表示，其中有 15 個項目已收到具有法律效力的資金確認書。

其他仍在等待聯邦政府資金挹注的晶片項目，還包含台積電 (2330-TW)(TSM-US) 德國廠、英飛凌 (Infineon) 在德勒斯登 (Dresden) 的擴建計畫，以及英特爾 (INTC-US) 在馬德堡 (Magdeburg) 的生產基地。

消息人士並說，電池供應鏈有許多項目已提交資金申請，投資額約達 200 億歐元。