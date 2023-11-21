美股重點新聞摘要2023年11月21日

今日操盤前瞻

美股財報 (11/20 盤後)：Zoom(ZM)、百度 (BIDU)

美國 10 月成屋銷售

微軟延攬阿特曼後股價創新高 成 OpenAI 動盪下的大贏家

OpenAI 董事會上周突然解除共同創辦人阿特曼 (Sam Altman) 的執行長職務、並引發另一名創辦人布羅克曼 (Greg Brockman) 請辭後，微軟 (MSFT-US) 順勢把兩人挖角過來帶領 AI 團隊，加上 OpenAI 幾乎全體員工也威脅，若董事會不自請下台將追隨阿特曼腳步，最新發展使微軟儼然成為 OpenAI 內部動盪的大贏家，周一 (20 日) 股價登上新高。閱讀全文...

德國商報：ASML 大力投資柏林廠 計劃未來每年平均投入 1 億歐元

根據德媒《商報》(Handelsblatt) 報導，半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 今年將向德國柏林廠投資約 1 億歐元，以拓展該廠的生產和開發能力。閱讀全文...

美債剛通過重大考驗 20 年期美債標售優於預期

美國財政部週一 (20 日) 標售的 20 年期公債結果穩健，凸顯市場正在升溫以持有較長期的政府公債，促使美股和美債連袂強彈。閱讀全文...

比特幣現貨 ETF 即將問世 市場規模估 1 千億美元

比特幣現貨 ETF 即將問世，將向機構和散戶開放加密貨幣投資，不只推動最大的數位資產比特幣的最新炒作周期，也是該類資產在華爾街的重大突破。隨著大型資產管理公司參與，比特幣現貨 ETF 市場規模最終可能達 1,000 億美元。閱讀全文...