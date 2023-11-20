Fed暫緩升息下，美股週線連三紅，還會續漲嗎？拜習會談話重點有哪些?

美國 10 月 CPI 與核心 CPI 雙雙超預期降溫，市場普遍認為本輪升息循環已經結束，此外美國 10 月零售銷售下滑幅度小於預期，更是加強了市場對軟著陸的信心，10 年期美債殖利率回落至 4.37%，激勵美股四大指數於上週續揚，道瓊漲近 2%，標普、那指漲逾 2%，費半更是大漲超過 4%。受到美股激勵，台灣加權指數亦勁揚 3.15%，站上萬七關卡。

如果景氣與通膨的走勢如我們所預期的，景氣緩步回落，通膨逐漸降溫，Fed 升息循環結束，明年中轉向降息，此意味著美國經濟將繼續以溫和的速度擴張，不致陷入衰退，預期企業獲利成長 5%。本週聚焦關注 Nvidia 將於 11/21 公布財報，財務表現指引將牽動 AI 類股走勢；另外，關注 FOMC 將於 11/21 公布 11 ⽉ 1 ⽇政策會議紀要，隨著升息循環近尾聲，可觀察聯準會官員意向。

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11/15~11/17 APEC 恰好是中美雙方溝通的契機，在共識部分，首先，雙邊同意加強氣候變化、打擊芬太尼、人工智慧合作達成協議，11/16 美國將中國公安部物證鑑定中心從 2020 年實施的貿易制裁清單中移除，換取雙邊緝毒合作；而美中也將在人工智慧問題建立溝通管道，根據 Business Insider 指出，美國可能試圖說服中國達成一項協議，包括禁止在核子武器、部署系統、無人機在內的自動武器裝備中設立 AI 系統。

第二，同意恢復交流，同意在「平等尊重的基礎下」恢復雙邊軍事高層對話，將在明年進一步大幅增加航班，擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等。

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而在美中經貿部分，美中商務部長舉行商務部溝通交流機制首次部長級會談，雙方同意兩國商務部 2024 第一季舉行商貿工作組副部級首次對話會議，討論強化營業秘密保護；支持在兩國展開的省州經貿合作和貿易投資促進活動，增設項目辦公室，共同推動中美企業合作項目取得實效；共同推動建立中美政府間標準和合格評定對話機制，涉及例如環保、食安、醫療等領域的標準制定、產品認證等。

若中國能夠為接納美國更高規格標準修正法規，將對中國市場的健康發展打下基礎，而 11/17 MasterCard 正式進入中國市場，獲人行核發銀行卡清算業務許可證。(參考資料：拜習會談話重點有哪些? 針對台灣問題攻防內容總整理)