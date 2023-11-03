消費動能旺 美年底購物季消費支出上看9670億美元 可望再刷新高

全美零售業聯盟 (National Retail Federation, NRF) 表示，隨著強勁的消費動能持續，美國今年年底購物季的消費支出預估將再創紀錄新高。

根據 NRF 年度假期預測，包含禮物、食品以及裝飾品等商品在內，今年 11 月至 12 月的假期購物支出預估將達到 9573 億美元至 9666 億美元，年增 3%-4%，有望創下紀錄新高。

NRF 執行長 Matthew Shay 表示，消費者行為、經濟活動和零售銷售，與疫情前的平均水準相當一致，甚至略高於後者。

NFR 首席經濟學家 Jack Kleinhenz 說：「威脅、阻力... 它們依然存在。儘管如此，消費者仍在繼續消費。」

不過，相較於近年的表現，今年的預估成長率不算特別突出，原因是政府在疫情期間實施大規模財政刺激，加上解封後的報復性消費，在前幾年帶動爆炸性的銷售成長。2010 年至 2019 年，美國年均假期支出增幅為 3.6%。

NRF 10 月調查顯示，美國消費者平均計劃花費 875 美元，購買與假期有關的商品，且目前有許多民眾已展開購物行程。

零售業的季節性就業規模也將伴隨著熱絡的購物活動成長，今年年末期間，預估零售業者將僱用 35 萬至 45 萬名工人，去年為 39 萬。

作為經濟成長的重要引擎，持續的消費支出幫助美國擺脫經濟學家對於今年將陷入衰退的預測。在消費性電子產品、休閒娛樂、新車以及家庭支出的帶動下，美國第三季國內生產毛額 (GDP) 年增率達到 4.9%，為近兩年來最強。

雖然消費者對自身財務狀況與經濟看法不一，火熱的消費趨勢依舊不減。舉例來說，大約四分之三的受訪者向消費金融服務公司 Bankrate 表示，正在調整今年的假期旅行成本。

另一方面，對通膨、利率上升以及中東戰爭的擔憂日益加劇，令 10 月消費者信心跌至 5 個月低點。

不過 Shay 表示，這並沒有阻止消費者繼續消費，且直到購物季展開前，這種情況也不太可能有所轉變。只要就業市場依舊強勁，消費行為就會繼續為經濟帶來動能。