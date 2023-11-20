鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)EPS預估下修至12.78元，預估目標價為383.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對大學光(3218-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.16元下修至12.78元，其中最高估值14.27元，最低估值12.36元，預估目標價為383.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.27
|17.68
|20.06
|最低值
|12.36
|14.04
|16.99
|平均值
|13.16
|15.66
|18.29
|中位數
|12.78
|15.35
|18.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4,322,690
|5,112,880
|6,036,890
|最低值
|4,118,000
|4,715,000
|5,571,630
|平均值
|4,195,430
|4,882,430
|5,714,130
|中位數
|4,169,000
|4,811,100
|5,624,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.64
|7.82
|6.35
|3.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,494,057
|2,631,801
|2,053,141
|1,418,979
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3218/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。