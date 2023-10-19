鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)EPS預估下修至13.08元，預估目標價為424.53元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對大學光(3218-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.27元下修至13.08元，其中最高估值14.27元，最低估值12.7元，預估目標價為424.53元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 14.27 16.68 20.6
最低值 12.7 14.93 18.74
平均值 13.27 16.05 19.8
中位數 13.08 16.21 20.06

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 4,411,000 5,271,000 6,072,000
最低值 4,118,000 4,715,000 5,982,830
平均值 4,261,500 5,025,430 6,030,570
中位數 4,259,160 5,108,000 6,036,890

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 10.64 7.82 6.35 3.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		 3,494,057 2,631,801 2,053,141 1,418,979

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3218/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞