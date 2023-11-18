鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估下修至3.92元，預估目標價為36元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.97元下修至3.92元，其中最高估值4.16元，最低估值2.91元，預估目標價為36元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.16
|3.3
|2.08
|最低值
|2.91
|1.57
|1.66
|平均值
|3.83
|2.5
|1.87
|中位數
|3.92
|2.64
|1.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|214,357,670
|212,721,690
|210,122,000
|最低值
|184,400,000
|173,503,000
|191,850,000
|平均值
|197,795,950
|193,716,360
|200,986,000
|中位數
|196,297,500
|191,394,500
|200,986,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.34
|1.31
|-0.69
|0.83
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|138,068,607
|103,872,359
|89,048,776
|181,275,258
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。