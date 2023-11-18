鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)目標價調降至392元，幅度約5.56%

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對大學光(3218-TW)提出目標價估值：中位數由415.09元下修至392元，調降幅度5.56%。其中最高估值450元，最低估值340元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予大學光(3218-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。

大學光(3218-TW)今(17日)收盤價為284元。近5日股價下跌4.54%，相關生技醫療股價指數近5日下跌0.6%，櫃買市場加權指數上漲2.24%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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