鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)EPS預估上修至13.29元，預估目標價為415.09元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對大學光(3218-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.29元上修至13.29元，其中最高估值14.27元，最低估值12.55元，預估目標價為415.09元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.27
|17.68
|20.6
|最低值
|12.55
|14.75
|17.3
|平均值
|13.31
|16.05
|19.32
|中位數
|13.29
|16.21
|20.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4,411,000
|5,271,000
|6,072,000
|最低值
|4,118,000
|4,715,000
|5,571,630
|平均值
|4,248,000
|4,982,430
|5,893,510
|中位數
|4,239,000
|5,055,000
|6,036,890
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.64
|7.82
|6.35
|3.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,494,057
|2,631,801
|2,053,141
|1,418,979
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3218/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。