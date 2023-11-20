安盛生布局CDMO業務有成 攜美檢測公司搶攻乳癌領域

行動醫療開發商安盛生 (6734-TW) 發展 CDMO(委託開發暨製造服務) 業務有成，陸續與國際業者展開合作，近期再與美國實驗室檢測公司 Martell Diagnostic Laboratories, Inc. 簽署合作意向書，進行乳癌檢測的 CDMO 及授權合作。

安盛生此次與美國實驗室公司 Martell 達成的合作意向書，有望提升乳癌的早期篩檢可及性和後續追蹤的便利性，除了降低找出乳癌病患的經濟門檻外，以最具成本效益的方式確保乳癌患者得到最合適的用藥，提供更便利的健康照護方案。

安盛生表示，多年來乳癌一直在女性癌症中，位居致死率首位。根據最新統計數據顯示，全球每年有超過 230 萬名女性被新診斷出患有乳癌、超過 780 萬名罹患乳癌後須持續監控，也成為全球最常見的癌症。

然而，有近半數的乳癌患者發現其藥物治療效果低於預期，需要改用不同藥物治療，乳癌不僅對患者生命構成威脅，也對家庭和社區產生廣泛的社會衝擊。

安盛生補充，國際製藥巨頭 Roche、Merck、Novartis、AstraZeneca 等公司，近年持續投入研發資源，力求開發新的治療方法和創新藥物，來提高乳癌患者的存活率並改善其生活品質。此外，乳癌用藥近年也因為精準醫療概念推展，對檢測的需求大幅提升。

安盛生董事長陳彥宇表示，乳癌指標監控是關乎女性健康的重要問題，有此機會與美國實驗室檢測公司夥伴共同為改善現狀而努力，透過公司旗下 PixoTech 平台，達成即時與便利的檢測，讓病人用藥後的狀況得到更好的掌握。未來公司在分散式檢測產品開發，也持續鎖定高附加價值的新檢測項目，進行 CDMO 的合作及技術授權。