【總經焦點】美國假期將帶動美股上漲？一圖掌握美國人節慶平均消費額

一、上週盤勢與本週大事 - CPI 降溫幅度超出預期，美元急跌，美債回落，帶動美股上揚

上週美國公布十月通膨數據，CPI 年增率由 3.69% 降至 3.23%，主要是受到能源價格下跌影響，而核心 CPI 部分，年增率從 4.13% 降至 4.02%，主要由新車銷售以及房租帶動下滑，核心通膨已來到兩年多以來的新低。整體而言通膨降溫情形優於市場預期，市場皆已不再認為 Fed 會繼續升息，14 日至今美元指數已下跌 1.3%，美元兌台幣從 32.25 降至 31.98，10 年期美債殖利率回落至 4.44%，同時也激勵美股四大指數上漲。

二、美國股市概況 – 美國即將進入消費旺季，美股有望延續漲勢

隨著美國感恩節、聖誕節將近，美國即將進入消費旺季，NRF 預估今年 11、12 月的零售額將較去年成長 3% - 4%，總銷售額會來到 9,573 億美元，平均每人消費金額達 875 美元，其中約有 71% 將用於購買禮品，且根據統計，美國民眾在今年最想收到的前五名禮物分別為，禮品卡、服飾及飾品、書籍與其他媒體、美妝保養產品及電子產品，因此預期相關業者營收將會有大幅成長。

另根據 NRF 統計 2023 年美國民眾節日消費習慣，大多數民眾會選擇於線上 (58%)、百貨公司 (49%) 消費，且根據歷史零售數據顯示，感恩節與聖誕節帶來的銷售額約佔零售商全年營收的 20% 左右，因此預期今年感恩節、聖誕節將會為電商、百貨零售業的第四季營收帶來成長。

根據歷史經驗，過去 10 年傳統消費旺季時，那斯達克指數及標普 500 都各平均上漲 5.2％及 5.4％。此次因應節日將受惠的美股包含：熱門禮品卡業者 Amazon、Apple、Walmart、American Express 等；電商及零售通路業者 Amazon、eBay、Walmart、Costco、Target 等；消費性電子族群也將受惠於年終消費旺季。

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三、美國股市展望 – 關注旺季消費狀況，短期看好大型科技類股

芝商所 FedWatch 工具指出，Fed 繼續升息的機率僅 0.2%，隨著升息預期消散，美債殖利率持續走低，對美股的排擠效果逐漸減弱，此外，第三季美國財報公布也接近尾聲，第三季整體企業獲利能力普遍優於預期，可歸功於通膨的降低及企業裁員的滯後性，企業盈餘好轉也為美股投資人帶來信心。但美國十月零售銷售數據月減 0.1%，沃爾瑪也對年底購物季展望態度謹慎，後續需要更加關注美國年底旺季所帶來的消費量，若今年感恩節與聖誕節如同去年旺季不旺，很可能表示超額儲蓄的下降已對民眾消費能力造成影響。

隨著消費性電子庫存去化結束，科技類股有望復甦，短期而言，OpenAI 開發者大會也會帶領 AI 類股脫離悲觀情緒；長期而言，以巴衝突為石油帶來風險溢價回吐，加上石油需求疲軟，較不看好能源股發展前景。

四、分析與週

五、觀點彙整與總結

市場預估聯準會將於明年年中首次降息，預期 2024 年股債將齊漲。想了解更詳細的美股市場動態及各資產評等，也可參考深談總經！

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