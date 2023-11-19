〈台股風向球〉多重底成形 等待輝達財報引領中小電子接棒上攻

台股加權指數上周大漲 526 點，周線連 3 紅，尤其外資狂敲進多達 1200 億元，創 2006 年初來單周買超最多，是最大功臣，台股交易員指出，外資買盤強勁，令萬七大關形成更強力的下檔支撐，雖不排除短線過熱震盪，但 11 月以來這波強彈還有不少電子股尚未跟進，隨著輝達公布財報左右市場氣氛，不排除見到電子族群接棒續攻。

外資上周在集中市場買超多達 1217 億元，寫近 19 年來單周買超最多紀錄，而投信小出脫持股獲利出場，賣超約 30 億元，終結連 15 買。

以買超金額來看，外資上周買超較多的標的有台積電 (2330-TW) 近 384 億元，占買超比重達 3 成，其次為元大台灣 50 (0050-TW)88 億元，聯電 (2303-TW)、文曄 (3036-TW)、鴻海 (2317-TW) 均近 40 億元，聯發科 (2454-TW)37 億元，威盛 (2388-TW)、中信金 (2381-TW)、長榮 (2603-TW) 和華邦電 (2344-TW) 也在 30 億元上下。

台股交易員解讀，過去一周主要以中小型非電股活蹦跳，隨著外資積極回補大型權值股，可視為領先指標，不排除相關的中小電子供應鏈有望輪番跟進，維持多方熱度。

永豐投顧進一步說明，台股上周一舉越過 17000 點關卡，技術面意義明顯，顯示自 8 月以來的整理過程已形成多重底，且回顧 10 月中以來的急速下跌，反而有清洗籌碼的功能。

本波驅動台股行情的主軸為美股大漲，基礎是美國通膨降溫，也意謂美國即便尚未開始降息，但也不至於升息，金融環境將有根本改變，永豐投顧看好，接下來大盤應該有機會突破年內高點。