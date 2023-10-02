裕隆LINE GO上線 年底前會員估增10萬人 拚3年內獲利

裕隆集團與 LINE TAXI 今 (2) 日宣布攜手打造「出行生態系整合策略」，將裕隆集團價值鏈資源串連 LINE 生態圈，結合雙方線下和線上的優勢，推出 LINE GO 一站式整合交通移動服務，預計年底會員數將再較目前增 10 萬人，3 年內獲利。

今年 LINE TAXI 邁向 4 周年，達到用戶數 360 萬、合作駕駛數 13000 位，全台市占排第三，完成累積趟次 3000 萬趟的里程碑，LINE TAXI 目標至年底會員數 370 萬，拚 3 年內獲利。

裕隆集團移動服務事業群總經理林群盛表示，目標打造出合作共好的開放平台，裕隆集團只是服務供應商之一，在此次新上線的服務中，提供租車 1700 台，預計年底達 2000 台，而隨著納智捷 N7 將量產上市，也將逐漸提高電動車租用的比例。

林群盛進一步說明，裕隆思考的是如何滿足使用者高頻、剛需和使用痛點的各種狀況，裕隆策略入股 LINE TAXI 後，未來會把移動過程相關的服務整合，包括租車、停車、充電等各類需求，預計一季會上線一個新服務，後續也不排除導入二輪。

林群盛認為，計程車搭車的補貼要看市場狀況做機動調整，若有多元產品互相導流提升會員價值就可以減少補貼量，LINE TAXI 的優勢是，在一個 app 上可提供多元服務。

裕隆集團金融水平事業總經理許國興表示，LINE GO 提供友善的開放平台、一站式的移動服務方案、全方位的出行服務體驗，將具體展現裕隆集團 MaaS 移動服務願景。

LINE 台灣董事長暨執行長陳立人說，LINE GO 將實現多元豐富的智慧生活移動體驗。

自今日起，原 LINE TAXI 官方帳號將直接改版升級為 LINE GO 官方帳號，用戶使用 LINE 帳號，即可使用 LINE GO 的服務，包括叫車、自由租、機場接送等，並首創 AI 語音叫車。

裕隆日前獲公平會同意，透過裕融 (9941-TW) 投資觔斗雲聯網科技 (LINE TAXI)9.5 億元，取得 50.7% 股權，成為 LINE TAXI 最大股東。