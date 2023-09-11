裕隆集團新鑫打造多元獲利 成為租賃業領先群。

隨著全球邁向淨零排放的目標，看好綠電未來商業契機，裕隆集團旗下金融事業子公司新鑫公司也跨足到綠電領域，為企業創造多元的獲利模式，新鑫除了站穩商用車分期市占第一，並在企業金融領域取得佳績，因此在天下雜誌調查的快速成長企業中，名列第五名，在延續裕隆集團執行長嚴陳莉蓮讓員工安心工作的企業文化下，進軍綠能、儲能等領域，更將觸角延伸到海外市場，要讓新鑫成為員工、客戶、公司多贏的優質企業。

創立於 1987 年的新鑫，經過多年的努力之下成為國內商用車分期的龍頭，在 2015 年訂立了第一次「五年計劃」，並轉型成一個商用車跟企業資融並重的公司，讓新鑫得以出現嶄新獲利動能。在 2020 年到 2024 年，新鑫更啟動第二次「五年計劃」，期許在企金領域的市佔上，成為整個企金租賃市場第二名，現在已提前達到這個目標。

危機就是轉機 新鑫發展企金成功轉型

新鑫企業資融事業群副總經理施祖倫指出，過去新鑫就是鎖定 3.5 噸以上的商用貨車、遊覽車領域，2016 年陸客旅遊團減少來台，造成遊覽車市場、國內旅遊大幅衰退，雖是一個危機，但反而是新鑫的轉機，讓新鑫確立發展企金來彌補過往聚焦於商用車單一產品而受景氣起伏所帶來的影響。

在發展企金上，新鑫穩健成長，「以商用車為根本深入經營，企金則為重點多角化拓展」，除維持商用車市佔第一，企金先從營建機具開始，而後延伸到設備類，甚至來到醫療產業，逐漸鎖定進入門檻高的醫療教學中心。另一方面，新鑫更鎖定企業資融，也就是鎖定企業發展過程中各階段的週轉金。

個人戰力轉型為團體作戰

在營運面上，新鑫從「強調個人戰力轉型成為團隊作戰」，首先調整內部制度，建立企金為第二支柱為目標，逐漸增加業務人數，使得組織總體戰力提高，再精進業務團隊管理，建立優良的正循環。

除了企金，現在新鑫的另一塊重要領域是「能源」，兩年前開始進入能源領域，太陽能光電不斷快速成長，現在已經有超過 120MW 的太陽能光電合約容量，儲能案場的布局也正穩健地進行中。另外，新鑫除了自有太陽能案場超過 350 座之外，也已申設成立「新鑫電力」進軍綠能售電市場，售電業務將在今年 9 月正式運轉，將成為台灣少見的全方位再生能源業者，並在未來兩年逐步朝向 400MW、甚至 500MW 的規模邁進。

承作宜蘭地方法院_屋頂及地面太陽能案場。(圖: 新鑫提供)

衝刺獲利外 掌控風險更是關鍵

新鑫營業服務事業群副總經理劉美琴表示，新鑫除了衝刺業務上，更會不斷提醒員工要能夠去掌控風險，只有在公司每個人都具有風險意識、所有人都把公司獲利放在優先考量的情況下，公司的風險控管才會越來越好，這其中的關鍵就是【團隊、共好】的企業文化。

劉美琴指出，因為新鑫【團隊、共好】的文化 DNA 已經在業界塑造起來，因此 2020 年全公司人數為 120 位，到今年上半年已經突破 500 位，到 8 月更已經突破 550 位。而要發展企金，資金更是關鍵的成功因素，新鑫的資本額從 2020 年的 22 億元，短短三年已經提高到 51 億元，也顯示出裕隆集團對於發展企金有強烈企圖心。

新鑫的成績上更是有目共睹，2021 年的營業收入是 29 億元，到 2022 年的時候，已經成長到近 43 億元，營收大舉成長。獲利部分，2022 年的稅後淨利 15.37 億元，稅後淨利率來到約 38％，顯見新鑫的優異獲利能力。

前進海外 新鑫要跟龍頭並駕齊驅

在海外佈局上，可以分為大陸市場、東南亞市場兩部分。在大陸上，主要是母公司裕融於 2010 年起，就在大陸蘇州設立裕融租賃公司，聚焦於機械設備、醫療設備買賣分期等企業金融相關業務；東南亞方面，裕隆集團本身在菲律賓也有企金業務，由新鑫幫助菲律賓當地員工，將新鑫的企金人才和管理經驗輸出到菲律賓。接下來新鑫更將進軍第二個東南亞據點，具體規劃都已經完成，並已進入到公司申設階段。

由於近幾年新鑫在企業金融領域的成長顯著，裕隆集團也看中這個成功經驗，讓新鑫以其管理模式和管理制度輸出海外。在第三個五年計畫，新鑫期許到 2030 年除了台灣、大陸外，也要擴大東南亞多個國家的業務，讓新鑫在台灣租賃公司的企金領域上坐二望一。

團隊和諧共好 新鑫成長有目共睹

在企業文化部分，新鑫經營數位中心協理陶哲仁強調，在新鑫內部的推廣之下，平衡工作與生活已經成為新鑫的企業文化跟形象，更吸引了許多認同這種精神的成員加入，也慢慢在業界中建立良好的雇主形象，進而吸引更多的優秀人才，也反映在近年來新鑫業績呈現爆發性成長。

2023 新鑫共識營。(圖: 新鑫提供)

展望 2030 年，新鑫願景是成為營運面「橫跨三地多國、資產規模龐大、產品組合多元」，員工面「工作生活平衡、團隊和諧共好」，專注於企業金融的租賃公司，從市場上老牌的「新鑫」公司轉型為市場上嶄新的「新星」公司。