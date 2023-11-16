〈台股盤中〉大漲後高檔震盪逾百點 電子權值股拉回 觀光餐飲股開同樂會

台股今 (16) 日開盤後延續昨日攻勢，最高來到 17194.32 點，向上挑戰 19200 整數關，不過，由於上攻量能不足、電子股走弱，加權指數盤中翻黑，最低來到 17090 點，高低震盪逾百點，而今日估量約 2800 多億元，較昨日成交量 3780 億元明顯縮減。

觀察電子權值股今日表現，僅鴻海力撐平盤之上，台積電盤中翻黑，聯發科更下跌 1% 多，成為壓抑大盤走勢的主因，台達電、聯電、日月光投控均走跌，金像電跌近 4%、文曄、華碩、佳世達、聯詠等均跌 2% 以上。

高價股跌多漲少，股王世芯 - KY 攻勢暫歇，下跌逾 1%，大立光同步走弱，緯穎、M31 跌約 3%，信驊、創意也跌約 2%，祥碩、旭隼、譜瑞 - KY 平盤上下震盪，亞德客 - KY 漲約 2%，表現相對強勢。

電子走弱下，資金流向傳產族群，其中，民眾黨、國民黨宣布合作 2024 總統大選，市場押注藍白合若勝選，可望刺激兩岸觀光交流，航空雙雄聯袂大漲，長榮航半根漲停、華航也漲 3%。

觀光餐旅類股表現更為強勢，夏都、寒舍、洛碁奔漲停，雲品、亞都漲約 8%，雄獅、鳳凰、遠雄來、晶華、富野、燦星旅、易飛網、老爺知、五福、山富、都有 5-6% 以上的漲幅，六角、新天地、國賓、海灣等漲逾 4%。