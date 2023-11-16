〈焦點股〉來台旅客成長空間大 多達8檔飯店股漲逾半根停板

交通部宣布明年 3 月 1 日開放陸客來台，有助來台旅客數持續上升，飯店股齊歡呼，成今 (16) 日盤面上多方簇擁的主要族群，包括洛碁 (8077-TW)、夏都 (2922-TW) 和寒舍 (2739-TW) 均亮漲停燈號，雲品 (2748-TW) 漲幅也在 9% 上下，亞都 (5703-TW)、富野 (2736-TW)、老爺知 (5704-TW) 和遠雄來 (2712-TW) 均漲超過半根停板。

交通部統計，今年前三季來台旅客量以亞洲最多，達 364.98 萬人次，占總旅客比重 83.7%，依序為港澳共 84.64 萬人、日本 58.78 萬人和南韓 47.92 萬人較多。

反觀前三季陸客來台數僅 14.86 萬人次，距離 2015 年最高的 418 萬人次，顯然有龐大的復甦空間。

寒舍表示，今年以來，旗下商務型飯店的商務客回流已逾疫情前 75%，以歐美、香港和新加坡旅客居多，展望後市，客房業務將積極爭取大型企業年度住宿合約，全力強化國外商務團客客源，同時爭取員工旅遊、獎勵旅遊團體等。

雲品則指出，在國際旅客回流的同時，國旅也維持穩定的基本盤，加上企業工商活動、婚禮宴會市場回溫等，有效挹注營收和獲利。

雲品穩健拓展住房業務，集結旗下都會型商務酒店、頂級度假酒店，積極開發創新服務與深耕永續旅遊相關產品，有效帶動日前的旅展銷售，住宿券熱賣數千張，雲品看好，此將為明年前三季的住房率打下強大基礎。