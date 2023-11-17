回溫 泰藝資料中心應用陸續獲新需求訂單 明年Q1也不淡

石英震盪器元件及模組廠泰藝 (8289-TW) 今年前三季獲利大衰退，稅後純益 1.04 億元，年減 67.86%，每股純益 1.52 元，公司今 (17) 日召開法說會，對後續業績看法上，泰藝指出，包括網通、資料中心及車用、低軌衛星的應用成長，將自第四季起陸續顯現。

泰藝 2023 年第三季營收 3.29 億元，毛利率 23.72%，季減 1.8 個百分點，年減 12.17 個百分點，稅後純益 2719 萬元，季增 48.4%，年減 76.84%，每股純益 0.4 元。泰藝 2023 年前三季營收 12.48 億元，毛利率 28.35%，年減 6.63 個百分點，稅後純益 1.04 億元，年減 67.86%，每股純益 1.52 元。

2023 年前三季依產品應用別來看，通訊占 36%、包括資料中心在內的網通應用占 25%，消費電子占 12%，車用 5%，其他工業的應用及利基型模組占 22%。

泰藝指出，2023 年營收及獲利的下滑，主要來自客戶端去化庫存及市場需求的減緩，但如資料中心在內的網通應用產品需求在第二季落底，目前看到第四季起陸續有新訂單進來，而在明年第一季的明朗訂單更讓泰藝估將優於今年第三季的營收表現。

泰藝主管指出，低軌衛星的應用，泰藝自 2021 年已經開始切入，供應產品包括 TCXO、OCXO、VCXO 等產品，預計在 2024 年會有大幅成長的出貨表現，在車用電子的應用上，雖然目前占泰藝營收只有 5%，但包括智慧座艙、ADAS 市場需求成長，同時，在車用電子上，以泰藝在網通應用層面產品移植到車用通訊上，也是一個高成長的機會點。

泰藝 2023 年的資本支出爲 8000 萬元，2024 年爲 9000 萬元，主要支應產品小型化及設備汰舊換新的需求。