雖美股近日大漲 投資人仍應謹慎以待

股市飛漲，為希望在年底搭上季節性順風車的投資人帶來希望。自 10 月底主要股指觸底以來，標普 500 指數在短短 13 個交易日內上漲了 9%。

最新的反彈是全面性，不僅是今年占據頭條新聞和投資者回報的「七巨頭」大型股。小型股周二 (14 日) 上漲超過 5%，並且在這 13 天中上漲了 10%。

在股票領域中，「擦邊球」打得越多，回報似乎就越好。

以顛覆投資理念出名的 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 在此期間上漲了 26%。SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE-US) 在 3 月遭受重創後，目前卻出現 16% 的驚人反彈。

以大麻為主題的 Alternative Harvest ETF (MJ-US) 上漲 14%。同樣，追蹤博奕 (BETZ-US)、太陽能 (TAN-US)、IPO (IPO-US) 和網紅股 (MEME-US) 的 ETF 漲幅也大致相同。

即使是加密貨幣，比特幣也上漲 11%，幅度與主要股指一致。

華爾街正在關注這種趨勢，因為對沖基金今年的表現非常糟糕。彭博整體全對沖基金指數今年下跌了 7%，而標普 500 指數則上漲了 17%。

TheMacroCompass.com 創始人兼 CEO 佩卡蒂洛 (Alfonso Peccatiello) 最近指出，這意味著「必須在年底產生回報的宏觀對沖基金，可能會積極追逐市場趨勢」。

由於華爾街如此措手不及，對沖基金可能會使用巨大的槓桿。許多水下資金管理者也會關注理論上有更大追趕空間的落後者。

永遠不要低估空頭回補或垃圾級反彈的潛力。

如果這一切聽起來像是個可能以淚水告終的壞主意，那麼它可能真是如此。但對沖基金的傳說充滿了屢仆屢起的嘗試錯誤學習曲線，以至於許多人會嘗試一下，即使是用別人的錢。

考慮到今年稍早的強勁表現以及季節性的利多，這種作法可能會奏效，只要債券市場能夠合作並且不會嚇到投資人。

但對於自主投資者，最好還是謹慎。ARK 仍較 2021 年高點下跌超過 70%。

要注意百分比的比較：下跌 70% 意味您必須上漲 270% 才能回到原來的水平。

ARK 的許多成分股仍下跌 80% 至 90%。2023 年底的反彈不會讓他們接近收支平衡。

但對於採用審慎風險管理的紀律性投資人來說，只要預期與現實相符，就沒有理由不善用這股趨勢和機會。