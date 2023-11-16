全台首款水晶生肖系列酒「2024龍年版」金門高粱酒上市

延續兔年水晶生肖酒推出後的熱烈迴響，黑松 (1234-TW) 攜手金門酒廠再推「晶彩盛年金門高粱酒 - 2024 龍年版」水晶生肖系列酒，瓶身以「豐收金」為基調，維妙維肖的「龍抬頭」鑲嵌 Swarovski 元素水晶，燦金的光澤象徵龍年春天甦醒的豐饒收穫，加上龍本身具有的「人中之龍」好寓意，這款水晶生肖系列酒，蘊含著滿滿藝術價值、富饒豐收之祈願，是龍年必收的強運酒款！即日起，全台各通路陸續限量上市。



水晶生肖系列酒「晶彩盛年金門高粱酒 - 2024 龍年版」，以生動的「龍抬頭」鑲嵌 30mm Swarovski 元素水晶，燦金色的高貴質感搶占眾人目光！且秉持著水晶生肖酒系列的祈願精神，企盼 2024 龍年龍運大發、收穫豐盛。古諺說「二月二，龍抬頭」，指的正是春季萬物即將復甦的景象，此款水晶生肖酒呼應了龍年豐收意涵，適逢歲末時節，不僅是生肖屬龍的長輩最佳禮品，更是龍寶寶的必備出生紀念酒，傳達了祈願成為「人中龍鳳」的好寓意。

本次也同樣邀請知名占星專家唐綺陽挑選 2024 年吉祥色–「豐收金」，希冀眾人皆朝著目標全力奔馳並歡欣豐收。收藏全新龍年水晶生肖酒，同時收進來年的美好祝福，用來送禮也是精品級的夢幻逸品，更是獻上對於生肖屬龍消費者的專屬祝福！



龍年水晶生肖酒鑲嵌閃耀水晶，玻璃瓶典雅高貴，搭配量身訂做的特調酒體，溫潤感交織著豐富層次，開瓶瞬間即可感受酒香綿延，穿透力如祥龍飛昇般；入喉之後，豐富的香氣化為盤龍，纏繞著舌頭味蕾，如龍盤繞一般的長而悠遠，醬香、陳香、窖香與果香環環相扣，在口腔中不停打轉；最終，口中留下扎實的熟糧香與梅麴味，彷若潛龍一般凝練，更為前段的繽紛風味完美收尾。

「晶彩盛年金門高粱酒」的生肖酒系列集藝術感、祈願豐收的閃耀與美好，並以最高等級精品珠寶打造高貴質感，無論收藏或送禮都能彰顯出色的個人品味。「晶彩盛年金門高粱酒 - 2024 龍年版」每瓶建議售價 5,600 元，全台限量 16,000 瓶，即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；金酒公司在台指定直營門市（台北／桃園／台中／高雄店）可洽詢購買。（實際價格、庫存及販售方式依各通路為準），一同歡欣祈願 2024 龍年的金燦豐收！欲了解更多訊息，請關注「58 度金門高粱酒」FB 粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans

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