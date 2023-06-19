〈ESG狂潮〉黑松領先飲料業取得首座「綠色工廠標章」 積極推動ESG

ESG 永續發展成為全球企業重要議題，老牌飲料廠黑松 (1234-TW) 公司深耕台灣 98 年，近年更積極推動永續策略，持續朝百年企業邁進。今年 6 月，黑松成為全台飲料業第一家取得「綠色工廠標章」的企業。

黑松董事長張斌堂今 (19) 日出席股東會時表示，身為百年企業，又是台灣第一家飲料公司，黑松責無旁貸，未來將持續做好公司治理、積極推動永續策略，進而實現環境與社會永續。

受歐美減碳政策影響，國際品牌大廠積極要求落實綠色供應鏈，而國內「綠色工廠標章」也以電子業居多。黑松中壢廠繼領先同業取得「綠建築銀級標章」後，再於今年 6 月更進一步成為飲料業第一家取得「綠色工廠標章」的企業，

張斌堂並指出，作為百年企業，希望攜手產業一起加速綠色轉型，而在節能減碳的部分，黑松除了陸續更新生產線，大幅減少了能源及資源的耗用，更積極推動數位化管理，以完善能源監控系統，進而減少生產中的資源耗用，同時提升生產效率。去年 11 月黑松也已完成斗六廠 574 瓩太陽光發電系統的建置，希望逐步擴大綠能的使用，積極落實永續目標。

黑松今日召開股東會，由董事長張斌堂主持，黑松去年每股純益 2.21 元，股東會中通過每股配發 1.8 元現金股利。

黑松指出，2023 年隨著防疫政策鬆綁，後疫情新生活時代為產業帶來了新的轉變，民眾開始走出戶外，連帶飲料市場也逐漸回溫，黑松 2023 年 1-5 月營收 40.14 億元，年增 21.84%，張斌堂表示，黑松上半年主要飲料品牌推出各種新品，包括「黑松沙士 PLUS 強碳酸」、「FIN 好菌補給飲」、「茶尋味 臺灣春茶」及「黑松茶花一番煎茶」，希望持續將黑松打造成健康歡樂的「生活品牌」；而酒類代理事業表現也成為營運成長的重要動能。

因應大環境的轉變，張斌堂表示，未來將致力於「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」的四大願景，來達成「優質生活好伙伴」的使命。