加入季辛格行列 眼光精準的英特爾董事會成員也買進股票 

一名在個人職涯期間投資眼光精準的英特爾 (INTC-US) 董事會成員，上周斥資 250 萬美元買進公司股票，是繼執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 後，又一個買進英特爾股票的高階主管。

這位英特爾董事為陳立武 (Lip-bu Tan)，根據美國證券交易委員會 (SEC) 周二 (14 日) 公開的申報文件，他上周四斥資 250 萬美元買進英特爾 6.6 萬股，交易價格介於每股 37.77 美元至 37.95 美元。

陳立武是益華電腦 (Cadence)(CDN-US) 前任執行長，去年 9 月加入英特爾董事會。他去年秋天以 28.72 美元均價買進英特爾共 290 萬股，時機剛好就趕在英特爾股價回升之前。

VerityData 專門追蹤內部人士交易和公司庫藏股活動，該公司分析師團隊說，陳立武在個人職涯中曾歷任 11 家科技公司的董事，擁有深厚的產業經驗，而且陳立武在不同公司擔任董事期間曾買進當中六家公司的股票，以這些股票後來的表現而言，他的買股紀錄很「穩健」，在金融海嘯期間「精明」買進股票，尤其讓人印象深刻。

目前陳立武透過信託間接持有 16.6 萬股英特爾股票，另外直接持股 6024 股。

在陳立武前，季辛格也於去年 11 月逢低買進約 25 萬美元的英特爾股票。

英特爾周三收盤上漲 3% 至每股 40.61 美元，是 2022 年 7 月 21 日迄今最高收盤價。該股今年來上漲 54%，超越費半同期的 47% 漲幅，和標普 500 的 17% 漲幅。