WSJ：英特爾為美晶片法案補貼潛在最大贏家 將獲數十億美元投資國防晶片設施

華爾街日報 (WSJ) 報導，英特爾 (INTC-US) 是美國晶片法案補助的潛在最大贏家，有望獲得數十億美元政府資金，投資於生產美國軍用和情報用晶片的設施，凸顯美國有意藉此降低自東亞、尤其是台灣進口晶片的依賴。

知情人士透露，這些還沒有公開揭露的晶片設施，至少有一部分將位於英特爾亞利桑那廠區內，而且將被指定為「安全飛地」(secure enclave)。英特爾周一 (6 日) 盤後股價應聲漲 1.2% 至每股 38.39 美元。

最新計畫凸顯華盛頓透過民間產業確保晶片供應的決心。晶片在人工智慧 (AI)、間諜活動和網路戰中扮演關鍵角色，從先進戰機、飛彈等尖端武器都有晶片的蹤影。

拜登政府尚未宣布確切補貼金額，多名知情人士透露，這些晶片設施可能需要 30 億至 40 億美元資金建造，而且可能從晶片法案授權的 390 億美元半導體製造業補貼中撥款。

晶片法案的目標之一，是讓國內晶片能更穩定供應。美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 今年稍早曾形容這是「國家安全投資」的一種，另據 WSJ 取得的文件副本，美國國防部今夏與商務部簽約，以掌握更多和晶片補貼計畫相關的細節。

不過知情人士也說，與英特爾協商的商務部、國防部和主管美國情報單位的國家情報總監辦公室 (DNI)，還沒有下最後決定。

美國商務部官員曾說，未來幾周將開始針對國內晶片計畫發放補貼。先前開放申請時，超過 500 家企業表示有興趣，而且有超過 130 家企業提交申請或在預先申請階段。

英特爾可望成為晶片法案最大受益者，除了擁有美國政府指定的「安全飛地」設施以外，還是數十億美元補貼的有力競爭者。

但這些研議中的設施，也引發晶片業競爭對手和一些國會議員的擔憂，原因是當英特爾獲得巨額資金，也代表其他公司可獲得的資金被排擠。

部分國會議員質疑設立「安全飛地」的必要性，較傾向對晶片設施進行安全檢查，而不必為國防產業設立專用設施。知情人士說，由於晶片法要求接受補貼的設施也需具備商業可行性，將影響安全飛地的設計和所在地點。

英特爾、商務部和國防部發言人均未對此報導置評。