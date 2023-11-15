MSCI全球小型指數台股成分股新增巨大、定穎、愛山林等 8檔

指數編纂公司 MSCI（明晟）今 (15) 日公布半年度調整，全球小型指數台股成分股新增定穎 (3715-TW) 及愛山林 (2540-TW) 等共 8 檔，其中巨大 (9921-TW) 為自全球標準指數的台股成分股刪除，轉列入全球小型指數台股成分股。

MSCI 明晟全球標準指台股成分股此次調整，新增世芯 - KY(3661-TW)，自全球小型指數台股成分股轉進；巨大則遭刪除，轉列入全球小型指數台股成分股。

全球小型指數部分，台股成分股新增 8 檔，包括矽統 (2363-TW)、愛山林、碩天(3617)、營邦(3693-TW)、定穎投控(3715-TW)、旺矽(6223-TW)、北基(8927-TW) 及巨大。

MSCI 最新調整預計在 11 月 30 日收盤後生效。

定穎 2023 第三季稅後純益 4.19 億元，季增 77.28%，年增 2.44 倍，賺贏上半年，單季每股純益 1.51 元，前三季稅後賺 7.51 億元，年增 62.96%，每股純益達 2.71 元。定穎預估，第四季因 AI 加速卡及車用雷達板量產出貨，將可挹注獲利表現更佳，展望 2024 年營收，將力拚雙位數成長

定穎 2023 年第三季營收 42.09 億元，毛利率 26.83%，季增 6.87 個百分點，年增 10.27 個百分點，稅後純益 4.19 億元，季增 77.28%，年增 2.44 倍，單季每股純益 1.51 元，定穎 2023 年前三季營收 115.48 億元，毛利率 22.42%，年增 5.76 個百分點，稅後純益達 7.51 億元，年增 62.96%，每股純益達 2.71 元。

定穎汽車板營收比重已占 70%，整體產能利用率並達 85-90%，公司目標全年營收持平或小幅衰退，但獲利可望成長，毛利率仍可藉由產品組合優化及高階新品陸續進入量產而持續提升。定穎指出，第三季毛利率走高主要是出貨產品組合優化、黃石二廠開出產能效率，及整體產能利用率的提高，使單位成本下降。

定穎 2023 年第四季包括 AI 加速卡及車用 ADAS 板、車用雷達板的高階產品大幅將量產出貨，貢獻獲利。定穎並指出，定穎泰國新廠為高度智慧化及自動化的智慧工廠，技術類別為高多層板及 HDI，含高頻與高速材料的技術，產品應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車。第一期規劃開出每月 50 萬平方英呎，預計 2024 年第四季開始量產。

而自行車廠巨大第三季營收 195.17 億元，毛利率 21.46%，季增 0.65 個百分點，年減 0.86 個百分點，第三季稅後純益 11.03 億元，季減 6.7%，年減 45.04%，單季每股純益 2.81 元。

巨大前三季營收 621.01 億元，毛利率 21.36%，年減 1.89 個百分點，稅後純益 31.2 億元，年減 44.6%，每股純益 7.96 元。

而新增爲 MSCI 全球小型指數台股成分股的愛山林，2023 年前三季營收爲 54.16 億元，毛利率 37.98%，稅後純益 7.21 億元，年增 3.78 倍，每股純益 1.88 元。