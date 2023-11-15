聖暉轉投資衛司特擬11/29上櫃掛牌 前三季EPS 5.69元

聖暉 (5536-TW) 轉投資 PCB 製程應用電解設備及耗材廠衛司特 (6894-TW)，上櫃案今 (15) 日完成競價拍賣承銷，17 日展開公開申購，衛司特預計在 11 月 29 日以每股 106 元掛牌上櫃。

初次上櫃普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理採競價拍賣方式辦理承銷。今日進行競拍，開標結果最低得標價格 132.88 元，最高得標價格 161 元，得標加權平均價格 137.85 元。

另依相關處理辦法規定，衛司特競拍最低承銷價格為 100 元，此次辦理公開申購價格為每股 106 元，共 627 張公開申購承銷股， 11 月 17-21 日為公開申購期間；11 月 23 日為公開抽籤日。衛司特預計在 11 月 29 日以每股 106 元掛牌上櫃。

衛司特已公布最新財報，2023 年第三季營收 1.94 億元，毛利率 42.21%，季增 1.94 個百分點，年增 7 個百分點，稅後純益爲 4516 萬元，季增 35.55%，年增 14.01%，每股純益 2.21 元。

衛司特 2023 年前三季營收 5.26 億元，毛利率 40.45%，年減 0.9 個百分點，稅後純益 1.16 億元，年減 20.92%，每股純益 5.69 元。

衛司特 2019 年引進聖暉為策略夥伴，聖暉以每股 98 元認購 1300 張股票，目前持股衛司特 1872 張，持股比例 9.18%，並有一席董事席次。

衛司特兩大收入來源為再生金屬服務收入、電解設備與耗材，三大主要服務領域為半導體、印刷電路板及光電面板等產業。

衛司特以獨創「廠中廠 BOO(Build-Operate-Own)」模式於客戶廠內建置金屬廢水處理與再生系統，提供設備並派員駐廠操作，將含銅廢液以電解法析出純度大於 99% 以上金屬，再售予相關產業上游供應鏈，以落實廢棄物資源化，達成綠色循環經濟。衛司特業務版圖已由 PCB 產業，進一步推進到面板及半導體產業。除銅金屬回收之外，也將跨入鋰、鈷回收。

衛司特今日興櫃最後成交價爲每股 170 元，與上櫃掛牌的公開申購價 106 元價差達 64 元。