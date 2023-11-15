誠品書店公布2023年十大暢銷書榜 心理療癒類持續霸榜

誠品書店今 (15) 日公布 2023 年度中文十大暢銷書榜，由心理療癒類作品持續霸榜，隨著 AI 問世、社群媒體盛行而產生的科技焦慮、社群焦慮、容貌焦慮等新時代文明病，讓學會「與自己和解」成焦慮世代眾所追求的目標與課題，黃山料以《餘生是你，晚點沒關係》蟬聯第一。

黃山料除以《餘生是你，晚點沒關係》蟬聯第一，最新作品《人間孤獨，卻與你一見如故》也名列第五。

曾歷經網路霸凌的金句王子 Peter Su 以《你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事》拿下年度中文暢銷第 2 名，從懷疑、尋找到自我饒恕，才發現比起標準答案更重要的人生方向。

曾被日本《新聞周刊》選為「世界最尊敬的 100 位日本人」的枡野俊明寫下《別對每件事都有反應》，藉由「放下」的禪學思維，陪讀者找回心靈平靜，榮獲第三 。

遭遇憂鬱症與漸凍症雙重打擊的瑞典經濟學家比約恩，透過泰國出家修行 17 年的人生體悟，擺脫焦慮風暴、勇敢面對死亡，作品《我可能錯了》更成為每 30 位瑞典人就有 1 人讀過的暢銷經典，名列第六。

有「文字閨密」封號的角子又一感動人心的全新作品《你會坦然面對，每一場告別》，以 40 個溫柔提醒帶領讀者深度思考、用微笑揮別悲傷，奪得第七。

資深媒體人陳文茜數次與死神搏鬥的生命書寫《晚安，我的生命》則以堅定而溫柔的人生智慧，看穿死亡、活出精彩，同樣獲得讀者好評，排行第十。