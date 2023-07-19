聖暉轉投資 PCB設備及耗材廠衛司特上櫃案過關

聖暉 (5536-TW) 轉投資 PCB 製程應用電解設備及耗材廠衛司特 (6894-TW)，上櫃申請案今 (19) 日獲 OTC 審查通過，2023 年第一季營收 1.77 億元，毛利率 38.67%，年減 9.04 個百分點，稅後純益 3753 萬元，年減 35.5%，每股純益 1.84 元。

聖暉在 2019 年獲衛司特引進為策略夥伴，以每股 98 元認購 1300 張，目前聖暉持有衛司特 1872 張，持股比例 9.18%，並擁有衛司特的一席董事席次。

根據櫃買中心資料顯示，衛司特成立於 2001 年 1 月間，董事長兼總經理為林世民，主要經營業務是電解設備與耗材及再生金屬服務等，資本額為 2 億 402 萬元，產業別是其他業。

衛司特兩大收入來源為再生金屬服務收入、電解設備與耗材，三大主要服務領域為半導體、印刷電路板及光電面板等產業。衛司特以獨創「廠中廠 BOO(Build-Operate-Own)」模式於客戶廠內建置金屬廢水處理與再生系統，提供設備並派員駐廠操作，將含銅廢液以電解法析出純度達 99.5% 以上銅金屬，再售予相關產業上游供應鏈，以落實廢棄物資源化，達成綠色循環經濟。

衛司特在越南及中國的江蘇及昆山均設立據點，而上市 PCB 廠欣興 (3037-TW) 及華通 (2313-TW) 均為衛司特重要客戶。衛司特並將業務版圖由 PCB 產業推進到面板及半導體產業。

衛司特在 2023 年 1-6 月營收爲 3.32 億元，年減 21%。