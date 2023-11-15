元太估Q4營運仍保守 待明年首季落底後一季比一季好

元太 (8069-TW) 今 (15) 日召開法說會，受到電子標籤 (ESL) 因客戶持續消化庫存、消費性產品導入時辰也遞延，第四季營運動能受到影響；明年則相對樂觀，可望逐季成長，資本支出估維持今年的 50-60 億元水準。

元太表示，電子標籤由三色轉四色，但客戶手邊庫存去化時間比預想長，預計影響到第四季跟明年首季的營運，不過，公司認為，明年首季將是谷底，後續將一季比一季好，整體而言，明年展望仍正向。

電子閱讀器 (eReader)、電子筆記本 (eNote) 等消費性產品方面，李政昊表示，客戶原本預計在第四季導入產品，但現在看起來時辰上有遞延，會延到明年發酵；至於大尺吋彩色海報則預計明年第一季量產。

元太表示，雖然今年因彩色技術轉換之間過渡期拉長，導致減緩營運成長，但仍看好未來消費性應用、電子紙貨架標籤及戶外電子紙看板，每年均能穩健成長，帶動營運表現。

元太前三季營收 212.87 億元，年減 1.1%、毛利率 52.5%，持平去年同期，營益率 27.1%，年減 3.6 個百分點，稅後純益 65.76 億元，年減 18.6%，每股純益 5.76 元；累計前 10 月營收 231.03 億元，年減 4.2%。