童子賢看好未來10年手機內建AI晶片 將如同網路無所不在

AI 話題延燒，和碩 (4938-TW) 共同執行長童子賢今 (15) 日提到對 AI 看法，他說 AI 跟網路一樣，是科技環節之一，不是單一產品。他認為或許 10 年後的手機都內建 AI 晶片，屆時不需要特別命名 AI PC 或 AI 手機，也就是說 AI 會無所不在。

童子賢說明，2000 年時大家總問：「網路產品在哪裡？」，不知道該如何運用網路。不過隨著 Google、亞馬遜出現，大家回頭一看發現網路早已無所不在。

童子賢認為，AI 也是同樣的狀況，10 年後每個人的手機都可能內建 AI 晶片，屆時就不用像英特爾所說，需要特別命名 AI PC 或 AI 手機，就像不會將手機命名為「網路手機」。AI 跟網路一樣具有潛力，總有一天它將無所不在，將來透過邊緣運算解決網路壅塞問題，科技帶來方便同時也帶來改變。

談到 AI 伺服器方面，童子賢指出，光是 AI 伺服器就已經稍微排擠到傳統伺服器，所以看到幾家歡樂幾家愁。但他強調，新技術是帶動新需求的推手，譬如 ChatGPT 出現後，只要跟 AI 沾上邊的終端設備或伺服器都很暢旺。

至於車用部分，童子賢提到兩個趨勢，分別為電動車以及傳統燃油車電子化。童童子賢表示，燃油車將在 2035 年走向落幕，雖然距離 2035 年還有十幾年，但每年車用產值仍高達 2.5-3 兆美元。面對如此龐大的產值，該改善的還是要做。因此傳統燃油車電子化、綠色化依舊有驚人商機，甚至比電腦、半體體市場還大。