虹光、寶得利11/17起打入全額交割 還有2家面臨下市危機

證交所今 (15) 日公告，虹光 (2380-TW) 自 11 月 17 日起打入全額交割，大飲 (1213-TW) 則併案變更交易，櫃買中心同日公告，寶得利 (5301-TW) 、富裔 (6264-TW) 打入全額交割股，牧東 (4950-TW) 則因未依規定期限公告申報第 3 季財報，股票停止交易。此外，上市公司昶虹 (2443-TW) 及上櫃公司通訊 - KY (6404-TW) 面臨下市危機。

證交所表示，上市公司今年第 3 季財務報告除了 14 家金控公司申報期限至今年 11 月 29 日外，其餘近期截止。證交所公告，虹光近期公告申報的財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，自 11 月 17 日起，將其上市有價證券列為變更交易方法，意即打入全額交割。

大飲其上市有價證券經列為變更交易方法在案，但該公司最近期公告申報的財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，證交所公告，自 11 月 17 日起，併案列為變更交易方法。

另外，上市公司退場機制已於 2020 年 4 月 1 日起實施，經查，昶虹因簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核 (核閱) 報告將於 2024 年 4 月 8 日屆滿 3 年，屆期若未能改善，有停止買賣及終止上市之虞，提醒投資人注意。

櫃買中心公告，和進 (3191-TW)、通訊 - KY 因財報顯示淨值已低於所列示股本 10 分之 3，因此，繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易；及成 (3095-TW)、天揚 (5345-TW) 淨值已不低於所列示股本 10 分之 3，但及成仍低於所列示股本 2 分之 1、天揚淨值未較前期增加，因此，2 家公司繼續變更交易方法、但取消採分盤方式交易。

櫃買中心指出，通訊 - KY 自 2020 年第 3 季財務報告起，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告，其有價證券列為變更交易方法，將於今年 11 月 18 日屆滿 3 年，屆期若未能改善，將依規公告該公司有價證券停止櫃檯買賣，提醒投資人注意。