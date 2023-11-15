日月光榮獲2023 TCSA台灣十大永續典範企業獎

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 憑藉在永續經營的精進與投入，屢次獲得外界肯定，2023 年再次奪得 TCSA 台灣企業永續獎最高殊榮「台灣十大永續典範企業獎 (製造業組)」。

日月光此次榮獲永續單項績效類有：「永續供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「氣候領袖獎」、「職場福祉領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「人才發展領袖獎」，以及永續報告類「企業永續報告白金獎」和「GCSA 全球企業永續報告書銀獎」。

同時，日月光因具體行動落實 SDGs 永續發展目標，獲得 TSAA 台灣永續行動獎「SDG14 十年計劃守護台灣海洋金獎」、「SDG9 數位轉型實現永續製造金獎」、「SDG12 循環經濟的永續生產金獎」。

此外，日月光持續推動生物多樣性的保育及復育方面也獲頒「TWBA 台灣生物多樣性銅獎」的肯定。同時，日月光在天下永續公民獎入選 100 強企業，拿下「大型企業組新秀獎」、「親子天下友善家庭職場獎」，本年共計榮獲國內 15 個獎項。

日月光投控行政長汪渡村表示，日月光以「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大永續發展策略，深化核心能力精進永續發展，響應 SBTi 淨零行動，導入內部碳定價，以碳權投資、再生能源、低碳運輸、低碳產品及供應鏈議合五大方針，履行 2050 年淨零承諾。

日月光未來將持續精進各項永續發展工作，充分發揮企業永續價值。在推動工廠智慧化轉型上，日月光高雄廠完成全球首座 5G mmWave 智慧工廠，並獲選為 2023 年全球燈塔工廠 (GLN)，也透過展開永續供應鏈發展計畫，召開年度永續論壇、舉辦日月光投控供應商永續獎，輔導供應商減碳與認證，以激勵機制提升供應商循環經濟與減碳能力，期望帶動供應商永續成長，共創國際綠色供應鏈。

同時，在人才永續方面，日月光設有動態激勵獎金，提供具競爭力的薪酬及完善福利制度，以建立多元、平等且共融的友善職場為目標，除有優於法規的有薪產假及生育補助外，並於高雄廠及中壢廠設立幼兒園，配合員工上下班時間提供托育服務，推動「職場母性健康保護計畫」，保障懷孕員工的職場安全與健康，2022 年日月光女性員工留任率高達 83%，鼓勵員工兼顧家庭照顧，安心生養。

為落實經濟、環境與社會永續經營，日月光社企規劃在日月光台灣廠區周邊設立日間照顧中心，提供員工家中長輩長照服務、廠區也導入智慧回收機，帶動員工共同實踐循環經濟。

另外，日月光文教基金會及張姚宏影社會福利慈善事業基金會合作舉辦「日月光女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」，總獎金達 1000 萬元，鼓勵女性創業築夢；日月光環保永續基金會推動海域守護計畫，2022 年清除近 350 公噸海岸海洋垃圾，並達成國有林地造林 10 萬株的里程碑。

日月光設定 2030 年朝向生物多樣性淨正向與無毀林為目標，進行新建廠區公園認養與復育計畫及食蛇龜保育計畫，回應自然相關財務揭露 (TNFD) 的倡議，邁向生物多樣性復育之路，實現共享經濟，致力社會與環境共好，創造正面影響力。