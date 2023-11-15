〈台股盤中〉放量大漲躍過萬七關卡 AI股領軍漲幅超過220點

美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 數據年增幅顯著放緩，顯現通膨降溫，激勵美股強漲，台股今 (15) 日早盤跳空大漲，漲幅超過 220 點，一舉攻克萬七大關，盤面一片紅通通，預估今日成交量將顯著放大至 4100 億元。

權值股走勢強勁，台積電 (2330-TW) 上漲近 2%，站穩所有均線，聯發科 (2454-TW) 續漲 1%，再創波段新高，鴻海 (2317-TW) 法說報佳音，股價也小漲表態，其他如台塑四寶、金控雙雄、台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW) 都在盤上表現，為大盤走勢增溫。

今日盤面焦點為 AI 概念股，兩大指標股緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 強勢大漲，漲幅都超過 2%，緯穎 (6669-TW)、愛普 *(6531-TW)、技嘉 (2376-TW)、奇鋐 (3017-TW)、智原 (3035-TW)、華碩 (2357-TW) 也都有 1-4% 的漲幅，漲勢相當凌厲。

高價股表現則相對弱勢，股王世芯 - KY(3661-TW) 今凌晨被納入 MSCI 全球標準指數的台股成分股，但由於漲多拉回，跌幅近 1%，旭隼 (6409-TW)、亞德克 - KY(1590-TW)、M31(6643-TW) 以及材料 - KY(4763-TW) 也都因賣壓沉重，跌幅達 1% 以上。