Snap內部備忘錄外洩 高層預期2024年業績優於預期 股價飆漲近12%

社群通訊公司 Snap (SNAP-US) 周一 (16 日) 向員工宣布 2024 年預期業績優於預期後，激勵股價收漲近 12%。

Snap 聯合創始人兼執行長史匹格 (Evan Spiegel) 在 9 月向員工發出的備忘錄中提道，2024 年公司每日活躍用戶數將超過 4.75 億，超過分析師預測的 4.48 億人。

根據該備忘錄，史匹格表示 2024 年全年廣告營收增長將超過 20%，伯恩斯坦分析師 Mark Schilsky 稱該數據高於華爾街普遍預期的 14% 增長率。另外，2023 年調整後 EBITDA 估計 5 億美元，與當前分析師預測的 2.5 億美元相比相當亮眼。

Snap 證實了報導中引用自該備忘錄的數據，但稱這些數據只是「向上拉升的內部目標」。

Schilsky 敦促該公司避免在員工備忘錄中透露此類目標，以免傷及股東利益，「就算是內部備忘錄也一定會外洩，這點管理層心知肚明。」

與 Meta (META-US) 和 Pinterest (PINS-US) 等其他社交媒體公司一樣，Snap 經歷了艱難的一年。在蘋果 2021 年 iOS 隱私更新後，Snap 難以改善其線上廣告系統，使得 Snap 在追蹤用戶定位廣告方面的效率降低。

因俄烏戰爭以及經濟不確定性的影響，企業撤回行銷活動，數位廣告經濟困難，導致 Snap 的營運變得更加困難。

Snap 先前對本季的財測未達分析師預期，導致 7 月股價下跌超過 17%。。

Schilsky 寫道：「該股已接近低點，預期低得令人難以置信（儘管此回洩密後，情況可能發生了變化），而且數位廣告市場總體表現良好。」

「只要 Snap 不像過去 5 季那樣完全失敗，該股就可望在下回發布財報時大幅上漲。」

Snap 將於 10 月 24 日公佈第三季財報。