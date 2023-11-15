〈紐約匯市〉美通膨降溫 Fed完成升息機率增 DXY創一年來最大單日貶幅

美國公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 放緩，令聯準會 (Fed) 已完成升息的可能性再度升溫，美元指數周二 (14 日) 暴跌逾 1%，盤中一度失守 104，創一年來最大單日貶幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶近 1.5%，至 104.07，單日貶幅為去年 11 月以來最大。

美國勞工部勞工統計局 (BLS) 公布 10 月 CPI 年增 3.2%，低於 9 月的 3.7%，月增率則持平前一月的 0.4%；排除波動性較大的能源和食品後，核心 CPI 年增 4%，月增 0.2%，均低於前值和市場預期。

CPI 報告出爐後，美元指數隨即重貶，美債殖利率暴跌。Monex USA 交易主管 John Doyle 認為，美元將在年底前持續小幅走軟，甚至可能持續至 1 月初。

美元兌歐元重貶 1.7% 至 1.0876 美元，兌英鎊貶 1.8% 至 1.2497 美元，兌瑞士法郎貶 1.4%，至 0.8888 瑞郎兌 1 美元。

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示：「現在可以告別升息時代了。」但 Doyle 等人警告，升息結束不代表市場所預期的降息馬上就會到來，美國勞動力市場依然緊俏，經濟仍具韌性，這支撐了消費者支出。

日元匯價同樣走強，但幅度不及其他貨幣，截稿前漲近 0.9%，至 150.36 日元兌 1 美元。

日元兌美元周一 (13 日) 觸及一年低點後一度反彈，分析師將情況歸咎於本月的一系列期權交易，而非日本當局干預的跡象。

倫敦證交所 Eikon 平台的 DTCC 數據顯示，名目價值為 35 億美元、履約價落在 151.90 至 152 日元間的日元選擇權即將在周三 (15 日) 至周五 (17 日) 到期。另外名目價值為 22 億美元，履約價 151.90 至 152 日元間的選擇權，將在 11 月 20 日至月底前到期。

野村證券 (Nomura) 外匯策略師 Yusuke Miyairi 表示：「我們的基本情境是，若美元兌日元突破 152 關卡，，則日本當局可能會出手干預。」

截至台灣時間周三 (15 日) 約 6:00 價格: