與埃克森美孚打對台 雪佛龍以530億美元全股票交易收購赫斯

雪佛龍 (CVX-US) 周一 (23 日) 表示，將以 530 億美元的全股票交易收購規模較小的競爭對手赫斯 (Hess)(HES-US)，以擴大其在石油資源豐富的圭亞那的業務。

該交易使兩家頂級石油巨頭雪佛龍和埃克森美孚 (XOM-US) 在全球成長最快的兩個石油盆地：頁岩油盆地和圭亞那盆地進行正面交鋒。

近年來，在埃克森美孚、其合作夥伴赫斯公司和中國中海油的巨大發現之後，圭亞那已成為主要石油生產國；兩座海油井的日產量合計達 40 萬桶，並表示可以開發多達 10 個離岸油井。

為了收購 Hess，雪佛龍提出每股 Hess 股票 171 美元的報價，這意味著較該股最後收盤價溢價約 4.9%。

交易於 2024 年上半年左右完成後，赫斯公司執行長赫斯預計將加入雪佛龍董事會。

兩家公司表示，合併後的公司預計產量和自由現金流的成長速度將比雪佛龍目前的 5 年財測計畫更快、持續時間更長。

雪佛龍財務長布雷伯 (Pierre Breber) 發表聲明表示：「由於對預計的長期現金產生能力更有信心，雪佛龍打算透過更高的每股股利成長和更高的股票回購向股東返還更多現金。」

競爭對手埃克森美孚幾周前向先鋒自然資源公司提出了 600 億美元的收購要約。這將使其成為美國最大油田的最大生產商。