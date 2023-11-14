美股重點新聞摘要2023年11月14日

今日操盤前瞻

歐元區 11 月 ZEW 經濟景氣指數

美國 10 月 NFIB 小型企業信心指數

美國 10 月 CPI

道瓊陷入「死亡交叉」自 2022 年 3 月以來首見

道瓊週一 (13 日) 出現自 2022 年 3 月以來的首見的「死亡交叉」(Death Cross)，投資人希望延續 11 月的反彈趨勢之際，這可能美股最新的不祥訊號。閱讀全文...

繼主權債信後 穆迪再將華盛頓特區信評展望調降至負向

繼上周五 (10 日) 調降美國主權債信評等展望後，穆迪 (Moody’s Investors Service) 周一 (13 日) 將美國首都華盛頓特區 (Washington D.C.) 的前景展望從「穩定」調降至「負向」。閱讀全文...

輝達推升級版 AI 晶片 H200 亞馬遜、Google、甲骨文明年採用

全球市值最高的晶片製造商輝達 (Nvidia) 正在升級其 H100 人工智慧 (AI) 處理器，替這款曾推動其在 AI 運算市場占據主導地位的產品增添更多功能。閱讀全文...

紐約 Fed 調查：10 月消費者通膨預期下滑 個人財務展望好壞參半

紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一 (13 日) 公布調查顯示，美國 10 月消費者對短期通膨預期略有下滑，對自己的財務狀況看法好壞參半。閱讀全文...