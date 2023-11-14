〈以巴衝突〉以軍全面佔領加薩城 以色列防長：哈瑪斯失去加薩走廊控制權

以色列國防部長 Yoav Gallant 周一（13 日）表示，隨著以軍全面佔領加薩城，巴勒斯坦極端組織哈瑪斯「已失去加薩走廊控制權」。

據《法新社》報導，Gallant 說：「哈瑪斯已經失去對於加薩的掌控，恐怖分子逃到南部去了，平民正在劫掠哈瑪斯的基地。」哈瑪斯統治了加薩地帶 16 年。

以色列各大電視台播放的畫面中，Gallant 還說：「他們不再對（哈瑪斯）政府有信心了。」

以軍當天早些時候表示，自以軍開始在加薩地帶發動地面攻勢以來，空軍和地面部隊襲擊巴勒斯坦武裝組織目標 4,300 次。

加薩走廊衛生部門發言人 Ashraf al-Qidra 周一說，加薩地帶北部醫院「幾乎全部」停止服務，目前僅加薩城的阿赫利醫院（Al-Ahli Arab Hospital）提供「有限服務」。

巴勒斯坦總理 Mohammad Shtayyeh 說，以色列持續襲擊加薩地帶最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital），並切斷電力和燃料供應。

此外，連日來以色列北部與黎巴嫩交界地帶局勢持續緊張，以軍與黎巴嫩真主黨交火不斷。

以軍總參謀長 Herzi Halevi 周一在評估局勢時說，將致力於恢復以色列北部居民的安全。以軍稱 Halevi 已批准相關行動計畫，並指示北方司令部保持高度戰備。