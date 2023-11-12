阿拉伯、伊斯蘭國家譴責以色列 倫敦30萬民眾呼籲加薩停火

阿拉伯與伊斯蘭國家領導人周六（11 日）譴責以色列在加薩走廊的野蠻行為，但不願批准懲罰性經濟和政治措施，英國倫敦則爆發以巴戰爭以來最大規模抗議活動，約 30 萬人呼籲加薩停火。

據《法新社》報導，阿拉伯國家聯盟（Arab League）與伊斯蘭合作組織（OIC）周六在利雅德舉行特別峰會，並發布共同聲明，拒絕以軍的行動純屬「自衛」的說法，譴責以色列犯下大規模戰爭罪。

阿拉伯與伊斯蘭國家領袖要求聯合國安理會通過「一項果斷且具有約束力的決議」，制止以軍「侵略」，並呼籲各國停止向以色列銷售武器。

沙特王儲 Mohammed bin Salman 在峰會開幕式發言中再次譴責「加薩衝突造成的平民傷亡，以及醫院和基礎設施受波及」。他呼籲突雙方儘早停火，為開闢人道主義通道提供一切便利，並希望巴勒斯坦極端組織哈瑪斯儘快釋放被扣押無辜民眾。

外交官透露，阿爾及利亞、黎巴嫩等國提議，透過切斷對以色列及其盟友的石油供應，並停止經濟與外交往來，以逼迫以軍停手。

不過，不願具名的外交官說，至少有三個國家反對這項提案，包括阿拉伯聯合大公國、巴林。

此外，據英國 BBC 報導，周六中午 12 時許，數十萬抗議者從倫敦市中心海德公園附近出發，向位於倫敦西南部的美國大使館前進。

現場照片和影片顯示，抗議者手舉巴勒斯坦旗幟，以及「解放巴勒斯坦」、「解放加薩」等標語，高呼「立即停火」、「停止殺害無辜平民」等口號。