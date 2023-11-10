〈以巴衝突〉以軍同意每天戰術性局部停火四小時 比利時副首相呼籲制裁以色列

在美國總統拜登希望以軍能停火三天後，白宮在周四（9 日）表示，以軍已同意即日起每天在加薩走廊北部停火四小時，長達一個多月的戰鬥首度出現喘息跡象。以軍則強調，這是戰術性短暫局部停火，並未改變戰略。

據《路透》報導，白宮國家安全會議發言人 John Kirby 周四表示，以色列將暫停軍事行動，讓民眾得以沿兩條人道走廊逃亡，是具有意義的首波措施。

以色列國防軍發言人 Richard Hecht 當天晚間也證實，將進行以人道主義援助為目的的戰術性局部停火，讓民眾能從戰鬥最激烈的加薩走廊北部，撤離至南部。

以軍每天會在加薩北部不同社區停火，並提前三個小時通知當地民眾。

Hecht 重申，這次軍事行動的目的，是殲滅巴勒斯坦極端組織哈瑪斯。以軍近日已經完成對加薩城的包圍。

比利時副首相 Petra De Sutter 周三則呼籲比利時聯邦政府制裁以色列，並調查加薩地帶的醫院和難民營遭受炸彈轟炸的事件。

De Sutter 在接受比利時《新聞報》（Nieuwsblad）採訪時說：「現在是制裁以色列的時候了。炸彈雨不人道，以色列顯然不在乎國際社會的停火要求。」

她認為，應該對巴勒斯坦被佔領地區的產品祭出進口禁令，並禁止對戰爭罪行負責的以色列政界人士和士兵，以及暴力定居者進入歐盟。