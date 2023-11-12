〈以巴衝突〉WHO譚德塞：加薩走廊每10分鐘就有一名兒童遇害

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞上周五（10 日）表示，加薩地帶平均每 10 分鐘就有一名兒童遇害，以色列常駐聯合國代表 Gilad Erdan 則說，以方已成立一個特別工作組，目的是在加薩南部設立醫院。

據《路透》報導，譚德塞在上周五告訴聯合國安理會，加薩地帶平均每 10 分鐘就有一名兒童被殺害，「沒有哪個地方是安全的，也沒有哪個人是安全的」。

譚德塞說，加薩 36 家醫院中有一半沒有運作，這些醫院中 2/3 基礎醫療中心也沒在運作，而那些正在運作的醫療中心遠超負荷，醫療體系瀕臨崩潰。

「醫院走廊裡擠滿傷者、病患、垂死之人。太平間人滿為患。手術缺乏麻醉。數以萬計流離失所的人在醫院避難。」譚德塞說。

加薩地帶衛生部門發言人上周五表示，以巴戰爭爆發以來，加薩地帶死亡人數已增至 11,078 人。

中國常駐聯合國代表張軍在會上說，面對這一切，全世界必須共同大聲疾呼：該打住了！面對這一切，安理會必須排除個別國家的阻撓、干擾，立即採取負責任、有意義的行動，堅守正義，維護和平。

張軍進一步指出，針對以巴局勢的任何解決辦法，都不能悖離「兩國方案」。巴勒斯坦的未來必須也只能由巴勒斯坦人民自己決定。

Erdan 則在會上表示，以色列已成立一個特別工作組，目的是在加薩走廊南部設立醫院。他還說，以色列為加薩人民所做的事情，遠超過 WHO 等國際機構。