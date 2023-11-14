阿根廷10月通膨年率近143% 寫32年新高

即將舉行大選的阿根廷，周一 (13 日) 公布了最新的 10 月通膨數據，年增幅度超過 140%，創下 32 年新高。

根據周一公布的官方數據，10 月 CPI 年增 142.7%，略低於預期，但依然是本國在 30 多年前擺脫惡性通膨以來的最大漲幅。月增幅度為 8.3%，低於經濟學家預期的 9.45%，也低於 9 月所創下恐怖的 12% 升幅。

根據統計，10 月價格增幅最大的是通訊類產品，漲幅達 12.6%，其次是服飾鞋履類商品，價格上漲 11%，家庭設備及維修價格月漲幅 10.7%，食品與非酒精飲料價格成長 7.7 %。

報告發布後，阿根廷 2035 年到期的美元債券跌至盤中低點。這些票據兌美元匯率下跌了 0.2 美分，至 26.1 美分左右，為近一周來最低。

根據央行周一晚些時候公布的一項調查，經濟學家預計，到今年年底，阿根廷年度通膨率將達到 185%，高於先前預測的 180.7%。 根據同一項調查，預計今年 GDP 將收縮 2%，2024 年將萎縮 1.6%。

阿根廷人將於 11 月 19 日在經濟部長 Sergio Massa 和自由主義者 Javier Milei 中，決選出下一任總統。無論誰贏得最終投票，通貨膨脹都將是阿根廷下一任領導人面臨的最大挑戰。其中，Milei 主張關閉央行，將經濟美元化，作為阻止當前三位數物價漲幅的徹底解決方案。