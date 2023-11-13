〈台股盤前〉終結連七交易日上漲 半年線拉鋸 短期區間震盪

台股上周五 (10 日) 終結連七個交易日上漲，但整體台股加權指數，上周仍上漲 175.02 點，周漲幅 1.06%，連兩週收紅。不過法人認為，這波台股反彈在半年線附近拉鋸，短期可能進入區間震盪，後續不易大漲或大跌。

回顧台股上周五 (10 日) 表現，因 Fed 主席鮑爾放鷹，台股承壓回測，跌 62.38 點，終場收 16682.67 點，短線拉回 5 日整理，成交量 2333.45 億元。三大法人合計賣超 92.19 億元，外資賣超 66.86 億元、自營商賣超 31.24 億元、投信再加碼 5.91 億元。

美股四大指數，科技大廠勁揚，美股周五 (10 日) 收紅。道瓊上漲 391.16 點，或 1.15%；標普上漲 67.89 點，或 1.56%；那指上漲 276.66 點，或 2.05%；費半則上漲 139.401 點，或 4.04%。

半導體雙雄台積電 (2330-TW) 以及聯發科 (2454-TW)，上周五 (10 日) 公布 10 月營收繳出亮眼成績單。台積電營收破新高，重回 2000 億大關，營收 2432.03 億元，帶旺台積電 ADR 指數，法人看好台積電帶領台股走揚。聯發科營收 428.11 億元，寫下七個月新高。

此外分析師指出，市場普遍看好 AI 伺服器供應鏈展望，可留意 AI 族群相關訊號，尤其受到全球 GPU 需求強勁，預期缺料將持續至明年上半年。

不過法人指出，台股上攻半年線後狹幅整理，本周進入期區間震盪行情，不過若後續美股能持續走揚，將有利於台股攻堅。另外，隨著台股第三季財報公布進入尾聲，法人認為可以布局展望較佳的公司。

本周金控法說會旺季開跑，周一 (13 日) 將由中信金 (2891-TW) 及永豐金 (2890-TW) 打頭陣，周二 (14) 則由台新金 (2887-TW) 接棒，華南金 (2880-TW)、富邦金 (2881-TW) 分別於周三 (15 日)、周五 (17 日) 舉行法說會。

美國本周將公布 10 月消費者物價指數 (CPI)，以及生產者物價指數 (PPI)，兩項重磅指數將會是投資人關注焦點。拜習會於本周三 (15 日) 登場，美國總統拜登以及中國國家主席習近平，兩人將在亞太經濟合作會議 (APEC) 峰會期間展開雙邊會談。