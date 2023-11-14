〈以巴衝突〉以軍襲擊加薩聯合國建物 哈瑪斯準備以人質換5天停火

聯合國周一（13 日）表示，以色列襲擊加薩走廊南部聯合國工作人員居住的建築物，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯旗下武裝支翼卡薩姆旅則表示，準備以 70 名人質換 5 天停火。

據《德新社》報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員 Philippe Lazzarini 周一說，在拉法口岸附近發生的襲擊，「再次表明加薩沒有地方是安全的。北部不安全，中部不安全，南部也不安全」。

近東巴勒斯坦難民救濟和工程處表示，向衝突各方發送了該建築物的位置坐標兩次，最近一次是在上周五。

近東巴勒斯坦難民救濟和工程處說，四名被安置在這個招待所的聯合國人員，在襲擊發生前不久離開了招待所，否則他們將「全部被打死」。

最新數據顯示，以巴戰爭爆發以來，近東巴勒斯坦難民救濟和工程處已經有 102 人遇難，至少 27 人受傷。

近東巴勒斯坦難民救濟和工程處表示，最近幾周有 60 多處聯合國設施被直接或間接破壞。其中大部分是學校，目前都被用作緊急避難場所。

Lazzarini 並說，在加薩地帶的燃料庫存已經見底，幾天後，將無法繼續為當地醫院補充物資、提供飲用水及清理汙水。

另據《耶路撒冷郵報》報導，卡薩姆旅在周一表示，他們告訴卡達調解人準備釋放被扣押在加薩地帶的 70 名婦女和兒童，以換取 5 天停火。

