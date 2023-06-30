歐盟與輝瑞等製藥商達成協議 建立未雨綢繆疫苗產能

歐盟執委會周五 (30 日) 表示已與輝瑞公司 (PFE-US) 和幾家歐洲公司簽訂合約，保留每年生產多達 3.25 億支疫苗的產能，以防未來發生全球公衛緊急情況。

該協議涵蓋 mRNA、載體和蛋白質類疫苗；與現有歐盟與輝瑞等疫苗製造商之間的新冠疫苗協議無關。

歐盟執委會在宣布該協議的聲明中表示，新冠疫情證明歐洲需要為未來的突發公衛事件做好更好的準備。

歐盟執委會表示，該協議確保企業準備好「應對危機」，保持設施更新並監控供應鏈，「包括在必要時準備庫存」。它指出，如果宣布新的公衛緊急狀態，這些企業將「迅速開始生產」。

但疫苗平權活動人士表示，歐盟面臨在新冠疫情期間重演世界衛生組織 (WHO) 所稱的「疫苗種族隔離」風險。

人民疫苗聯盟共同領導人 Mohga Kamal-Yanni 表示：「在爆發一場大流行之後，發展中國家被排在疫苗和治療隊列的最後，歐盟和製藥公司似乎打算在下次健康危機中重蹈覆轍。」

執委會已選擇輝瑞在愛爾蘭和比利時的工廠來保留生產 mRNA 疫苗的能力；並選擇西班牙公司 Reig Jofre 和 Laboratorios Hipra SA 來保留蛋白質疫苗的產能；選擇荷蘭 Bilthoven Biologicals B.V. 來保留載體疫苗的產能。

根據目前正在討論的全球流行病協議草案，WHO 敦促各國政府和製造商保留最多 20% 的檢測、疫苗或治療藥物，供該全球機構分配給較貧窮的國家，以避免重蹈新冠疫情期間「災難性失敗」的覆轍。