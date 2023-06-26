努力開發肥胖與糖尿病藥物之際 輝瑞捨棄其中一種減重藥物

輝瑞 (PFE-US) 周一 (26 日) 表示，將放棄實驗性肥胖和糖尿病藥物 Lotiglipron 的開發，轉而專注於另一種治療方法；該製藥商正在努力開拓前景光明的減肥藥物市場。

該公司股價在周一盤前交易下跌 2.1%。

輝瑞公司表示，在臨床研究期間實驗室結果顯示患者肝酶水平升高後，該公司將停止 lotiglipron 的開發。

該藥商之前曾表示，將只選擇開發中兩種減肥藥物中的一種進入後期臨床試驗。

該公司現在將重點關注其另一種減肥藥物 danuglipron。在上個月的中期研究中，該藥物在 2 型糖尿病患者中進行了測試，結果顯示患者的減肥效果與諾和諾德 (Novo Nordisk) 的 Ozempic 相當。

Cantor Fitzgerald 分析師 Louise Chen 發表報告表示，在周一的決定之後，輝瑞肥胖藥物系列的前方道路變得更加清晰。

輝瑞表示，lotiglipron 試驗中沒有患者出現肝臟相關症狀或副作用，沒有肝功能衰竭的證據，也沒有患者需要治療。

該藥商表示，將在 2023 年底之前敲定 danuglipron 的後期試驗計劃。目前正在對肥胖患者進行一項中期研究。

與其他製藥商一樣，輝瑞公司一直在開發針對糖尿病和肥胖症患者減肥的治療方法，其目標是進軍本世紀末估計將達到 1000 億美元的市場。

這些治療方法，包括輝瑞的 danuglipron，屬於一類模仿腸道激素胰高血糖素樣肽 - 1 (GLP-1) 的藥物，其功能是抑制食慾。