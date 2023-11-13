外資加碼台積電近百億元 也青睞封測族群

台股今 (13) 日挑戰萬七失利，終場漲幅收斂至 156 點，收在 16839 點，三大法人全站買方，外資大買台積電 (2330-TW) 將近百億元、達 95 億元，也加碼日月光投控 (3711-TW)、京元電 (2449-TW) 等半導體封測大廠，買超張數均逾萬張。

三大法人今日合計買超 182.68 億元，外資翻多買超 159.46 億元，自營商同樣轉買 18.22 億元，投信持續加碼 5 億元，已連 18 買；期貨方面，外資減碼多單 5589 口，未平倉多單口數降至 3132 口。

觀察外資買超對象，多數為半導體類股，包括台積電、日月光投控與京元電，聯電與矽統也分別有 8000、6000 張，其他如元大台灣 50、中信金與開發金都入列買超前十名。

不過，外資對 AI 概念股看法不一，加碼緯創 2.2 萬張，卻大幅調節廣達、光寶科、微星等業者，賣超張數在 4000 張以上，其他如國泰永續高股息、元大美債 20 年、中信中國高股息等也都遭減碼。

投信與自營商有志一同雙雙加碼華通，合計達 5000 張，英業達也獲青睞、總共近 1500 張，但對廣達則看法分歧，投信大賣廣達 4900 張、自營商則逢低承接 600 張。