〈台股盤後〉挑戰萬七失利 漲幅收斂至156點收在16839點

台積電 (2330-TW) 上周五公布營收，一舉創下歷史新高，激勵台股今 (13) 日早盤開高，但遇前高壓力區，挑至萬七失利，漲幅也不斷收斂，終場收在 16839.29 點，漲幅 0.94%，成交量放大至 2813.6 億元。
權值股普遍走揚，台積電跳空上漲 2.5%，聯發科 (2454-TW) 續漲超過 2%，站穩 900 元大關，鴻海 (2317-TW) 也小漲表態，日月光投控 (3711-TW) 也飆漲近半根，改寫兩個半月來新高價，其他如聯電 (2303-TW)、金控雙雄等也都在盤上表現，為大盤走勢增溫。
高價股成為多方標的，股王世芯 - KY(3661-TW) 終場漲幅達 1%，信驊 (5274-TW) 也小漲站穩所有均線，力旺 (3529-TW)、緯穎 (6669-TW)、嘉澤 (3533-TW) 大漲 4-7%，其他除創意 (3443-TW)、祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 也都有 1% 以上的漲幅，漲勢相當凌厲。
不過，廣達 (2382-TW) 儘管獲利、展望表現佳，仍遇調節賣壓，終場下挫近 4%，失守五日線，材料 - KY(4763-TW) 近日隨著漲多賣壓出籠，今日終場爆量逼近跌停板，回測半年線支撐