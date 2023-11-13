三陽前三季EPS 6.17元 董事會決議不分派上半年盈餘

機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (13) 日公布第三季財報，稅後純益 12.69 億元，每股純益 (EPS)1.6 元，累計前三季稅後純益 48.93 億元，EPS 6.17 元，創同期新高，不過，三陽董事會決議不分派上半年盈餘，以因應未來資金及營運需求。

三陽第三季合併營收 166.87 億元，年增 14.8%，毛利率 20.79%，營業利益 15.36 億元，年增 41%。

累計前三季三陽合併營收 494.08 億元，年增 29.57%，反映高階機種和平價機種同步熱銷，毛利率為 21.02%，營業利益 50.43 億元，年增 78.51%。

三陽指出，全新迪爵車系以銷售台數 68984 台拿下國內前三季銷售冠軍，高階車款 JET 車系和跨界旅跑 MMBCU 合計也銷售 64239 台，前三季銷售共 236484 台，年增 32.06%，市占率 39%。

而四輪事業代理 Hyundai 汽車受惠原廠零件供應更穩定、國產主力車款候車期縮短，以及全新 Tucson HEV 油電休旅及進口 IONIQ 6 電動跑車開始交付，第三季新車總數 5638 台，年成長 28%，前三季銷售 16979 台，提前超越去年全年。

因應環保署汰舊換新補助 2000 元將於年底截止收件，為搶攻汰舊換新朝，三陽 11 月起開始擴大優惠，全車系汰舊換新加碼 3000 元，藉此衝刺第四季銷量。