〈喬山股東會〉今年獲利挑戰倍增 未來3年營運都看好

健身器材廠喬山 (1736-TW) 今 (28) 日舉行股東會，展望後市，總經理羅光廷表示，海運與原物料價格回落、生產基地與產品組合優化下，今年營收、獲利表現都會比去年好，未來三年營運都看好。法人估，全年營收有望年增雙位數、獲利挑戰倍增。

喬山過去受到海運與原物料價格飆漲，衝擊獲利表現，預期隨著價格回落，毛利率將逐步拉升，加上商用市場客戶成長強勁，家用市場營運調整告段落，第四季有望損平。法人估，下半年毛利率最高挑戰 50%。

商用客戶今年營運方向上，最大商用客戶美國 Planet Fitness 雖然第一季受到缺工影響，採購量較低，第二季開始拉貨力道已經加速，預計今年會有 160 間健身房要汰換設備，估今年營收成長 13-14%、獲利年增 30%。

Basic-Fit 今年目標要新增 200 家新門市，此外，積極增加高級會員數；拉丁美洲最大健身房 SMART FIT，今年第一季新增 39.9 萬名會員，季增 12%、年增 34%，為史上最快增幅，並預計歐洲會開拓 250 間門市。

喬山前 5 月營收 125.47 億元，年增 5.27%，法人預期，隨著毛利率轉佳、成本變動比例下降，今年第二季獲利有望轉正，全年獲利挑戰倍增。